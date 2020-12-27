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Kayseri'de 'dur' ihtarına uymayan baba ve oğlu kaza yaparak yakalandı

Kayseri’de polis ekiplerinin ’dur’ ihtarına uymayan otomobil içerisindeki baba-oğul, kaçmaya çalışırken kaza yaparak yakalandı.

Kayseri'de polis ekiplerinin 'dur' ihtarına uymayan otomobil içerisindeki baba-oğul, kaçmaya çalışırken kaza yaparak yakalandı.


Edinilen bilgiye göre, Talas ilçesine bağlı Komando Caddesi üzerinde gerçekleşen olayda, polis ekiplerinin durumundan şüphelenerek kontrol etmek istediği 38 AAB 671 plakalı otomobilin sürücüsü durmayarak kaçmaya başladı. Ekiplerin yaklaşık 30 dakikalık kovalamacası sonucu Ali Dağı 2. Sokak üzerinde kaza yapan otomobilin içerisindeki 2 kişi yakalandı. Yapılan kontrollerde kaçan kişilerin otomobil sürücüsü M.Ç. (17) ve babası K.Ç. olduğu belirlendi.


Ekipler, sürücü M.Ç.'ye ehliyetsiz araç kullanmaktan ve sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal etmekten, babası K.Ç.'ye de sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal etmekten işlem yapmak üzere karakola götürdü.

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