Kayseri'de eğitime hayırsever desteği

Mehmet Tarman Ortaokulu'nda hayırsever İş Adamı Mehmet Tarman'ın katkılarıyla yapımı tamamlanan 13 derslik ile Erciyes Anadolu Holding tarafından yaptırılan 2 Tasarım Beceri ve STEM Atölyesi'nin açılışı gerçekleştirildi.

“Hayırseverler şehri” olarak anılan Kayseri'de, Mehmet Tarman Ortaokulu'nda hayırsever İş Adamı Mehmet Tarman'ın katkılarıyla yapımı tamamlanan 13 derslik ile Erciyes Anadolu Holding tarafından yaptırılan 2 Tasarım Beceri ve STEM Atölyesi tamamlandı. İl Milli Eğitim Müdürü Celalettin Ekinci ve Kocasinan İlçe Milli Eğitim Müdürü Bahammettin Karaköse'nin katıldığı program ile derslikler ve atölyenin açılışı gerçekleştirildi.

İl Milli Eğitim Müdürü Celalettin Ekinci, burada yaptığı açıklamada, “Bugün Emel Tarman Ortaokuluna ziyaret gerçekleştirdik. Okulumuz, gerçekten Türkiye'nin ve Kayseri'mizin örnek okullarından bir tanesine dönüşmüş. Okulu yapan hayırseverimiz okulu yapmakla kalmıyor, aynı zamanda da takibini yapıyor. Okulumuzun bütün fiziki mekanları yeniden hayırseverimizin desteği ile yenilenmiş. Kendisiyle de bu vesile görüştük ve gerçekten çok duygulandık. Hayırseverler şehri Kayseri'den bir hayırseverimiz okul yapmakla kalmayıp okulun eğitime devamını da sağlamaya çalışıyor. Erciyes Anadolu Holding okullarımızda 100 tane beceri tasarım atölyesi sözü vermişti. Atölyemiz bu okulumuzda da hemen hemen bitmiş durumda. Buradan Erciyes Anadolu Holding'e ve CEO Alpaslan Beye de ayrıca bir teşekkür göndermek istiyorum. Sağ olsunlar onlarda eğitime bu manada desteklerini gösterdiler” ifadelerini kullandı.