Kayseri'de eğitime kar engelli

Kayseri'nin Tomarza ilçesinde Kaymakam Emre Cebeci, yoğun kar yağışı nedeniyle yüz yüze geçen köy okullarında eğitime 2 gün ara verildiğini, eğitim öğretim faaliyetlerinin uzaktan devam edeceğini açıkladı.

Tomarza ilçesinde 16 Şubat Salı günü akşam saatlerine doğru şiddetini artırarak devam eden yoğun kar yağışı nedeniyle yüz yüze eğitime başlayan okullarda eğitime 2 gün ara verildi. Tomarza Kaymakamı Emre Cebeci yaptığı açıklamada, "İlçemizde olumsuz hava şartları nedeniyle kaymakamlık kararıyla yüz yüze eğitim ve öğretime 2 gün ara verilmiştir. Eğitim öğretim faaliyetleri uzaktan eğitim şeklinde devam edecektir" dedi.