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Kayseri'de El-Nusra operasyonu: 2 gözaltı

Kayseri’de İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin yaptığı operasyonda El-Nusra silahlı terör örgütü üyesi oldukları belirlenen iki kişi gözaltına alındı.

Kayseri'de İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin yaptığı operasyonda El-Nusra silahlı terör örgütü üyesi oldukları belirlenen iki kişi gözaltına alındı.


Edinilen bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekiplerin bu sabah Kocasinan ilçesinde yaptığı operasyonda, El-Nusra silahlı terör örgütü üyesi oldukları belirlenen iki kişi yakalanarak gözaltına alındı.


Yetkililer, yakalanan iki zanlı hakkında işlem başlatıldığını bildirdi.

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