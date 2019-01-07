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Kayseri'de ev yangını: Dumandan etkilenen 2 çocuk hastaneye kaldırıldı

Kayseri’nin Melikgazi ilçesinde bir evde çıkan yangında dumandan etkilenen 2 çocuk hastaneye kaldırıldı.

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde bir evde çıkan yangında dumandan etkilenen 2 çocuk hastaneye kaldırıldı.


Olay, ilçeye bağlı Eskişehir Bağları Osmanlı Mahallesi Çığır Sokak'ta bulunan bir evde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, evin mutfağında henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı yangın çıktı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, kısa süre içerisinde yangını söndürdü. Polis ekipleri de çevrede güvenlik önlemi aldı. Yangında dumandan etkilenen 2 çocuk, tedbir amaçlı hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Bu sırada, çocuklarında annesi de gözyaşlarına boğuldu.


Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

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