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Kayseri'de ev yangını; itfaiye ekipleri büyümeden söndürdü

Kayseri’de 3 katlı bir evin bodrum katında çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Kayseri'de 3 katlı bir evin bodrum katında çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.


Edinilen bilgiye göre, Melikgazi ilçesine bağlı Selçuklu Mahallesi Sedat Yenigün Caddesi'nde üzerinde yabancı uyruklu ailenin yaşadığı 3 katlı binanın bodrum katında henüz belirlenemeyen bir sebepten dolayı yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri de yangına müdahale etti. Çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile büyümeden söndürüldü.


Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

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