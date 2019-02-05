Kayseri'de ev yangını

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde 3 katlı bir evin bodrum katında çıkan yangında maddi hasar meydana geldi.

Olay, ilçeye bağlı Osmanlı Mahallesi Akça Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 3 katlı bir evin bodrum katından duman çıktığını gören vatandaşlar, durumu polis ve itfaiye ekiplerine haber verdi. Kısa süre içerisinde olay yerine gelen polis ekipleri, çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri de yangına müdahale etti.

Çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu kısa süre içerisinde söndürüldü. Yangının çıkış nedeni için soruşturma başlatıldı.