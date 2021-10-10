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Kayseri'de fabrika yangını: alevler geceyi aydınlattı

Kayseri’de bir kağıt fabrikasında çıkan yangında alevler geceyi aydınlattı.

Kayseri'de bir kağıt fabrikasında çıkan yangında alevler geceyi aydınlattı. Çok sayıda itfaiye ekibi yangını söndürmek için çalışıyor.


Edinilen bilgiye göre, Melikgazi ilçesinde bulunan Kayseri OSB İpek Sokak'ta bulunan kağıt fabrikasında henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı yangın çıktı. Çıkan yangın kısa süre içerisinde büyürken, ihbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi sürerken, çıkan alevler geceyi aydınlattı.

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