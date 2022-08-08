İhlas Haber Ajansı

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Kayseri'de fabrika yangını

Kayseri’nin Melikgazi ilçesinde bir palet fabrikasında çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından yaklaşık 1 saat süren çalışmalar sonucunda söndürüldü.

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde bir palet fabrikasında çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından yaklaşık 1 saat süren çalışmalar sonucunda söndürüldü.


Edinilen bilgiye göre, ilçedeki Organize Sanayi Bölgesi 13. Cadde'de bulunan palet fabrikasında yangın çıktı. Alevler kısa sürede büyürken, olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yangın sırasında iş yerinde kimsenin olmaması can kaybı ve yaralanmanın önüne geçerken, itfaiye ekipleri yaklaşık 1 saat süren çalışmanın ardından yangını kontrol altına aldı.


Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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