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Kayseri'de feci kaza: 2 ölü 1 yaralı

Kayseri’de yolcu otobüsü ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi öldü, 1 kişide yaralandı.

Kayseri'de yolcu otobüsü ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi öldü, 1 kişide yaralandı.


Kaza, Kayseri-Pınarbaşı yolu Karatay mevkinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, D.G. yönetimindeki 40 BF 406 plakalı otomobil tek şeritli yolda tırı solladıktan sonra M.T. yönetimindeki 34 YK 0013 plakalı yolcu otobüsüne çarptı. Çarpmanın şiddetiyle otomobil hurdaya dönerken, D.G. ve G.G. olay yerinde hayatını kaybetti, otomobilde bulunan A.K. ise yaralandı. Kazanın ardından yol trafiğe kapatıldı. Yaralı A.K. ambulans ile hastaneye götürülürken, hayatını kaybeden 2 kişinin de cenazesi yapılan incelemenin ardından morga kaldırıldı. Kaza karışan yolcu otobüsünden yaralanan olmazken otobüteki yolcular başka bir otobüse aktarıldı.


Olay yerinden inceleme yapan jandarma ve polis ekipleri kazayla ilgili soruşturma başlattı.

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