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Kayseri'de feci kaza: 2 ölü, 1 yaralı

Kayseri’de otomobilin tıra arkadan çarpması sonucu meydana gelen feci kazada 2 kişi öldü, 1 kişi ise yaralandı.

Kayseri'de otomobilin tıra arkadan çarpması sonucu meydana gelen feci kazada 2 kişi öldü, 1 kişi ise yaralandı.


Edinilen bilgiye göre Kayseri Ankara karayolu Yemliha mevkiinde meydana gelen trafik kazasında 68 AU 787 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu 71 KD 709 plakalı tıra arkadan çarptı. Kazada otomobil hurdaya dönerken henüz kimliği belirlenemeyen 2 kişi hayatını kaybetti, Abdullah T. ise yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, jandarma, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Jandarma ve polis ekipleri kazanın meydana geldiği yolda güvenlik önlemi alırken, kazada yaralanan Abdullah T.'de yapılan ilk müdahalenin ardından Kayseri Şehir Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazada hayatını kaybeden 2 kişinin cenazesi de yapılan incelemenin ardından hastane morguna kaldırıldı. Kazaya karışan araçta çekici ile kaldırıldı.


Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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