Kayseri'de feci kaza: 2 ölü, 1 yaralı

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde hafif ticari araç kamyona arkadan çarptı. Kazada kamyon kasasındaki çelik borular aracın içerisine girerken, araçta bulunan 2 kişi feci şekilde can verdi.

Edinilen bilgiye göre, Kayseri Organize Sanayi Bölgesi 43. cadde üzerinde Ümit K.'nın (30) sürücüsü olduğu 46 HE 019 plakalı Renault marka hafif ticari araç, Mehmet B.'nin kullandığı 38 PC 352 plakalı kamyona arkadan çarptı. Kazanın ardından kamyon kasasındaki çelik borular, aracın ön camından girdi. Kaza yerine çok sayıda polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazada, araçta bulunan sürücü ile kimliği henüz belirlenemeyen bir kişi feci şekilde hayatını kaybederken kamyon sürücüsü ise yaralandı. Yaralı kamyon sürücüsü ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis ekipleri ise yolu trafiğe kapatarak inceleme yaptı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.