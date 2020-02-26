İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Kayseri'de feci kaza: 2 ölü, 2 yaralı

Kayseri’nin Pınarbaşı ilçesinde hafif ticari aracın yoldan çıkarak takla atması sonucu meydana gelen trafik kazasında aynı aileden 2 kişi öldü, 2 kişi de yaralandı.

Kayseri'nin Pınarbaşı ilçesinde hafif ticari aracın yoldan çıkarak takla atması sonucu meydana gelen trafik kazasında aynı aileden 2 kişi öldü, 2 kişi de yaralandı.



Kaza, Pınarbaşı ilçesi yakınlarında bulunan Aşağı Kızıl Çevlik mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Malatya istikametine giden Mustafa G. (51) yönetimindeki 44 PT 241 plakalı hafif ticari araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla atarak şarampole uçtu. Kazada araç sürücüsü ile beraber araçta bulunan oğlu Okan G. (25) hayatını kaybederken, Yasemin E. ve Efe G.'de yaralandı. Yaralılar sevk edilen ambulanslarla Pınarbaşı Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Mustafa G. ve Okan G.'nin cenazeleri de yapılan incelemenin ardından hastane morguna kaldırıldı. Jandarma ekipleri de kazanın meydana geldiği yolda inceleme yaptı.


Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.