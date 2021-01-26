Kayseri'de feci kaza: 2'si ağır 7 yaralı

Kayseri'de 8 araç ve bir elektrikli motosikletin karıştığı zincirleme trafik kazasında 2'si ağır 7 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Kocasinan ilçesi İstasyon Caddesi üzerinde meydana gelen kazada, 38 TB 967 plakalı Opel marka otomobil ile 40 LC 965 plakalı Hyundai marka otomobil çarpıştı. Kazanın ardından seyir halinde olan 38 AAY 176 plakalı Citroen marka otomobil, 38 EH 656 plakalı marka otomobil, 38 AEN 168 plakalı Renault marka otomobil ve 38 AB 032 plakalı otobüs de çarpıştı. 38 AEN 168 plakalı otomobil otobüs ile öndeki otomobil arasında sıkışarak ezildi. Otobüsün arkasında bulunan 38 NH 841 plakalı otomobil, park halinde olan 34 TA 6124 plakalı araç ile otobüs arasına sıkışırken, bir elektrikli motosiklet de otobüse arkadan çarptı. Kazada M.P.(45) ve M.K.(49) ağır olmak üzere A.T.(35), B.E.T(6), M.T.(2), A.B.(34) ve kimliği belirlenemeyen 1 kişi yaralanırken, araçlar da kullanılamaz hale geldi. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yaralılar sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından hastanelere götürülürken, polis ekipleri de kazanın meydana geldiği yolda güvelik önlemleri alarak, yolu trafiğe kapattı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.