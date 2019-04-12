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Kayseri'de feci kaza: 9 yaralı

Kayseri’de iki otomobilin kavşakta çarpıştığı kazada 9 kişi yaralandı.

Kayseri'de iki otomobilin kavşakta çarpıştığı kazada 9 kişi yaralandı.


Edinilen bilgiye göre, dün gece Talas ilçesi Bahçelievler Mahallesi Tepebağları Caddesi'nde 38 HB 977 plakalı otomobil ile 38 ABG 325 plakalı otomobil kavşakta çarpıştı. Meydana gelen kazada yaralanan 9 kişiye olay yerine yönlendirilen 6 ayrı 112 ekibi müdahale etti. İtfaiye ekipleri de kaza sonrasında herhangi bir olumsuzluğun yaşanmaması için otomobillere müdahale etti.


Polisin inceleme başlattığı kaza kameralara da yansıdı. 38 HB 977 plakalı otomobilin yeşil ışıkta kavşaktan geçen 38 ABG 325 plakalı otomobile hızla çarpması saniye saniye görüntülendi.

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