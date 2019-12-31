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Kayseri'de 'Fetih' heyecanı

Mekke’nin Fethinin 1389’uncu yılı Kayseri’de kutlandı.

Mekke'nin Fethinin 1389'uncu yılı Kayseri'de kutlandı.


Kayseri'de Birlik Vakfı, TÜGVA, Dini Yüksek İhtisas Merkezi ve Genç Birlik tarafından düzenlenen etkinlikte Mekke'nin 1389'uncu yıldönümü kutlandı. Kadir Has Kongre Merkezi'nde düzenlenen etkinlik hakkında bilgiler veren Birlik Vakfı Kayseri Şube Başkanı Mehmet Adıgüzel, “Yılbaşı münasebetiyle, batının yılbaşı kutlamaları münasebetiyle biz de 1390'nıncı ‘Mekke'nin Fethi' programını Sivil Toplum Kuruluşlarıyla birlikte onlara nispet anlamında düzenledik. Birlik Vakfı, TÜGVA, Dini Yüksek İhtisas Merkezi ve Genç Birlik Vakfı olarak bir gece düzenlemiş olduk. Yılbaşını biz böyle kutluyoruz ve Müslümanlara örnek olsun diye böyle bir program düzenlemiş olduk. Katılımlarımız çok güzel ve davetlilerimiz de bu konuda çok memnunlar. Bunu her sene geleneksel hale getirip gerçekleştirmek istiyoruz” dedi.


Programa, Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan, davetliler ve çok sayıda vatandaş katıldı.

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