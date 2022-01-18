İhlas Haber Ajansı

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Kayseri'de FETÖ operasyonu: 8 gözaltı

Kayseri’de polis ekipleri tarafından düzenlenen FETÖ operasyonunda 8 kişi gözaltına alındı.

Kayseri'de polis ekipleri tarafından düzenlenen FETÖ operasyonunda 8 kişi gözaltına alındı.


Edinilen bilgiye göre, Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri operasyon düzenledi. Operasyon kapsamında aralarında ihraç polis memuru, astsubay, bankacı ve ihraç öğretmenlerin de bulunduğu 8 kişi, gözaltına alındı.


Sağlık kontrolünden geçirilen şahıslar, emniyete götürüldü.

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