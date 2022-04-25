İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Kayseri'de FETÖ'den aranan şahıs yakalandı

Kayseri’de jandarma ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda, FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olmak suçundan hakkında 3 yıl 1 ay 15 gün hüküm bulunan şahıs yakalandı.

Kayseri'de jandarma ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda, FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olmak suçundan hakkında 3 yıl 1 ay 15 gün hüküm bulunan şahıs yakalandı.



Edinilen bilgiye göre, Kayseri İl Jandarma Komutanlığınca terör suçlarından aranan şahısların yakalanmasına yönelik yürütülen çalışmalar çerçevesinde; Şanlıurfa ağır ceza ilamat masasının kararı ile FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olmak suçundan hakkında 3 yıl 1 ay 15 gün hüküm bulunan A.Y.'nin kentte olduğu belirlendi. Melikgazi ilçesinde operasyon düzenleyen ekipler, şahsı yakalayarak gözaltına aldı.


Şahıs, karakoldaki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.