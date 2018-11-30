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Kayseri'de FETÖ'nün finans yapılanmasına operasyon: 1 gözaltı

Kayseri polisi, FETÖ/PDY’nin finans yapılanmasına düzenlediği operasyonda 1 kişiyi gözaltına aldı.

Kayseri polisi, FETÖ/PDY'nin finans yapılanmasına düzenlediği operasyonda 1 kişiyi gözaltına aldı.


Edinilen bilgiye göre, Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğü ekipleri, FETÖ/PDY'ye finans sağlayanların deşifre olmamaları amacıyla örgüt yöneticileri ve sohbet imamlarının kullanmaları için cep telefonu temin ettiği, örgüte ait şirketlerde, finansör iş adamlarının evlerinde, iş yerlerinde bilgi ve belge olup olmadığını denetleyip temizleme çalışması yaptığı öne sürülen A.E.'yi gözaltına aldı.


Emniyetteki işlemlerinin ardından sağlık kontrolünden geçirilen A.E., adliyeye sevk edildi.

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