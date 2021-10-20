Kayseri'de FETÖ'nün güncel yapılanmasına operasyon: 4 gözaltı

Kayseri'de FETÖ/PDY silahlı terör örgütü soruşturmaları kapsamında haklarında yakalama kararı çıkartılan 5 kişiden 4'ü yakalanarak gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ/PDY silahlı terör örgütü soruşturmaları kapsamında örgütün güncel yapılanmasına yönelik operasyon düzenledi. Ekipler 4 kişiyi yakalayarak gözaltına alırken, 1 kişiyi ise yakalamak için çalışmalar sürüyor. Gözaltına alınan zanlıların emniyetteki işlemleri sürüyor.