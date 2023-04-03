İhlas Haber Ajansı

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Kayseri'de Fırtına Uyarısı

Meteoroloji 7.

Bölge Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada; Kayseri ve civarı için kuvvetli fırtına beklendiği bildirilerek yaşanabilecek olumsuzluklar konusunda duyarlı olunması istendi.


Meteoroloji Bölge Müdürlüğündne yapılan açıklamada; "Yapılan son değerlendirmelere göre rüzgarın; Salı öğle saatlerinden itibaren güneyli (Lodos) yönlerden fırtına (70-90 km/sa) ve yer yer tam fırtına (90-100 km/sa) şeklinde esmesi beklendiğinden meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır" denildi.

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