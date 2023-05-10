İhlas Haber Ajansı

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Kayseri'de futbola 'seçim' ayarı

Kayseri Futbol İl Temsilciliği hafta sonu oynanacak olan amatör futbol maçlarının programını açıkladı.

14 Mayıs'ta yapılacak olan seçim nedeniyle şehirde pazar günü maç oynatılmayacak.



Kayseri Futbol İl Temsilciliği, haftalık olarak yayımladığı maç programında pazar günü yapılacak olan seçimleri dikkate aldı. Pazar günü şehirde hiçbir futbol maçı oynatılmazken, maçların tamamı cumartesi günü yapılacak. Devam eden İkinci Amatör Küme, U-17 Ligi ve U-15 Ligi Play-Off müsabakalarının tamamı Cumartesi güne kaydırıldı. İl temsilciliği, U-17 maç programının aksamaması için bazı maçları okulların tatil olduğu pazartesi günü oynatma kararı aldı.

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