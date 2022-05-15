Kayseri'de Gençlik Haftası etkinlikleri başladı

Kayseri'de 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı da içerisinde yer aldığı 15-21 Mayıs Gençlik Haftası etkinlikleri çelenk sunumu ile başladı. Kayseri Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali İhsan Kabakçı, “Gençlerimizin istiklalden istikbale giden kurtuluş mücadelesini anlamaları için çalışıyoruz ”dedi.

Cumhuriyet Meydanı'nda gerçekleştirilen törene; Kayseri Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali İhsan Kabakçı, kurum çalışanları, öğretmenler, öğrenciler ve vatandaşları katıldı. Çelenk sunumu öncesinde çeşitli yöresel halkoyunu gösterileri düzenlendi. Çelenk sunulmasının ardından saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla tören sonra erdi. Tören sonrası basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Kayseri Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali İhsan Kabakçı; “19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı, Gençlik Haftası 103'üncü yılı etkinliklerini bugün başlatıyoruz. İstiklalden İstikbale giden kurtuluş mücadelesinin en önemli çıkış noktalarından birisi olan Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün Samsun'a çıkışını 103'üncü yıl dönümü. Bizler de Gençlik ve Spor Bakanlığı ve Gençlik Spor İl Müdürlükleri olarak illerimizde gerçekten dolu dolu programlar yapıyoruz. İstiklalden istikbale giden bu yolda gençlerimizin hem o süreci daha iyi tanımaları hem de günümüz dünyasında da bu algıyı ve yapılan bu çalışmaları çok daha iyi yansıtabilmek içinde bizler de il müdürlükleri olarak çalışıyoruz ve bunları ortaya koyuyoruz. İnşallah bundan sonrasında da ortaya konulan istiklal mücadelesinin gençlerimize çok daha iyi yansıtılabilme ve bunu çeşitli programlarla ortaya koyabilmenin inşallah hazzını yaşayacağız. Çeşitli programlar ve faaliyetler yapıyoruz ama gençlerimizin özellikle programlar dışında da yapılan faaliyetleri, etkinlikleri aynı zamanda hareketliliği ortaya koyacak bir takım günümüz toplumunun oluşturduğu dezavantajları da bu vesilelerle hareket kazandıran bir takım uygulamalarla da harekete geçiriyoruz. 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramımızın 103'üncü yılı herkese kutlu olsun. Bu haftayı dolu dolu sportif etkinliklerle ve gençlik faaliyetleriyle geçireceğiz” diye konuştu.