İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Kayseri'de gıda zehirlenmesi şüphesi: 1 ölü

Kayseri’nin Yeşilhisar ilçesinde gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastanede tedavi altına alınan 6 kişilik ailenin 5 yaşındaki çocuğu hayatını kaybetti.

Kayseri'nin Yeşilhisar ilçesinde gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastanede tedavi altına alınan 6 kişilik ailenin 5 yaşındaki çocuğu hayatını kaybetti.



Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Kavak Mahallesi'nde ikamet eden Çakır ailesi aniden rahatsızlanınca kendi imkanlarıyla Yeşilhisar Devlet Hastanesine gitti. Saliha Çakır (5), O.Ç., M.Ç., S.Ç., K.Ç. ve Ü.Ç. tedavi altına alındı. Tedavi sonrasında Saliha Çakır, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. İlk belirlemelere göre gıda zehirlenmesi üzerinde durulurken, Saliha Çakır'ın asıl ölüm nedeninin yapılacak otopsinin ardından belirleneceği öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.