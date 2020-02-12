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Kayseri'de göl dondu

Kayseri’de günlerdir etkisini sürdüren kar yağışı ve aşırı soğuklar nedeniyle Şeker Gölü dondu.

Kayseri'de günlerdir etkisini sürdüren kar yağışı ve aşırı soğuklar nedeniyle Şeker Gölü dondu.


Birkaç gündür kentte etkisini sürdüren soğuk havanın etkisiyle Kocasinan ilçesinde bulunan Şeker Gölü'nün yüzeyi buz tuttu. Şeker Fabrikası içerisinde bulunan göldeki kaz ve kuşlar, buz tutan gölün yüzeyinde eşsiz görüntüler oluşturdu. Meteoroloji 7. Bölge Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre dün kentte hissedilen en düşük sıcaklık eksi 29 dereceyle Pınarbaşı'nın Pazarsu Mahallesi oldu. Ayrıca Sarız ilçesi eksi 24, Özvatan ilçesi eksi 23, Tomarza ilçesi eksi 23, Akkışla ilçesi eksi 21, Sarıoğlan ilçesi eksi 20, Erciyes eksi 20, Yahyalı eksi 19, Melikgazi eksi 19, Kocasinan eksi 19, Bünyan eksi 19, Talas eksi 18, Develi eksi 17, Felahiye eksi 17, İncesu eksi 17, Hacılar eksi 17, Yeşilhisar eksi 13 dereceye kadar hava sıcaklıklarının düştüğü bildirildi.

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