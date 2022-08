Kayseri'de Hacı Bektaş Veli'nin Vefatının 751. yıl dönümü için program düzenlendi

Memduh Büyükkılıç, Kayseri Hacı Bektaş-i Veli Vakfı ve Derneği tarafından Hacı Bektaş-ı Veli'nin Hakk'a yürüyüşünün 751. yıl dönümü münasebetiyle düzenlenen programa katıldı. Programda konuşan Başkan Büyükkılıç, “Bir olalım, iri olalım, diri olalım” dedi.

Hacı Bektaş-ı Veli Cemevi'nde düzenlenen programa Vali Gökmen Çiçek, Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç,, CHP Kayseri Milletvekili Çetin Arık, AK Parti Kayseri İl Başkanı Şaban Çopuroğlu, CHP İl Başkanı Ümit Özer, Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, Kayseri Hacı Bektaş-ı Veli Vakfı ve Dernek Başkanı Abbas Tan, kamu kurum ve kuruluşlarının yöneticileri ve vatandaşlar katıldı. Etkinlik alanına girişinde vatandaşları selamlayarak sohbet eden Başkan Büyükkılıç, katılımcıların sevgisiyle karşılaştı. Programda konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, aşure ikramı vesilesiyle birlikte olmaktan onur duyduğunu belirterek, “Tabi ki Hacı Bektaş-ı Veli hünkârımızı da rahmetle anarak sizlerle birlikte olmaktan, ‘Hep birlikte bir olalım, iri olalım, diri olalım her birimiz birer can olalım' mantığı içerisinde bir araya gelmekten keyif duyduğumu paylaşmak istiyorum” dedi. 1.5 milyon Kayseri'de yaşayan canların başkanı olduğunu vurgulayan Büyükkılıç, “Elbette bu güzel topluluk her türlü çalışmayı yapar ama biz diyoruz ki bunda bizim de katkımız olsun. Çünkü biz halkın temsilcileriyiz. 1.5 milyon Kayseri'de yaşayan canların başkanıyım. Ben diyorum ki ey Abbas can, bizim de katkımız mutlaka olsun, biz de burada yer alalım. Bir olalım, iri olalım, diri olalım diyorum. Biz sizleri seviyoruz, sizlerin hizmetkârı olmaktan onur duyuyoruz. 20 yıl Melikgazi Belediye Başkanlığım döneminde bu semtlerde emeğimiz geçti. Allah'a şükürler olsun hiçbir zaman insanları siyasi kanaatinden ya da inancından ya da kültürel, etnik kimliğinden dolayı ötekileştirmedim, ötekileştirmem. Daha doğrusu felsefemiz bu, şahsi bir yaklaşım ya da şahsi bir davranış değil” şeklinde konuştu. Başkan Büyükkılıç, yaşanan acılara rağmen millet olarak birliği, beraberliği koruma yolunda herkesin gayret gösterdiğinin altını çizerek, “Üzerimize oynanan oyunlara her zaman sağduyuyla dur dedik, bundan sonra da dur demesini bileceğiz. Hoca Ahmet Yesevi, Hacı Bektaş-ı Veli, Lokman Perende, Ahi Evran, Mevlana, Seyyid Mahmud Hayrani gibi hak dostu önderlerimizin bize bıraktığı mirasa ne kadar sıkı sarılırsak geleceğimize o derece güvenle bakabiliriz. Bu Hak dostlarının en önemli özelliği elbette ki birliği, beraberliği, kardeşliği önermesidir. Ehl-i Beyt sevgisi yanında inançlarını hayatlarının her anına yansıtarak birer irfan abidesi haline gelmek suretiyle insanların gönüllerini kazanmış olmaktır erdem. Hazreti Hünkâr'ın kaynağını Kuran-ı Kerim'den alan 4 kapı 40 makam esasıyla yaptığı hizmetler bugün bizim de hayatımıza yön veren, vermesi gereken ilkeleri ifade etmektedir. Milletimiz en sıkıntılı dönemlerinde dahi her bir kapının imanla, tövbeyle, tevazuyla, edeple başlayan makamlarını hayatlarında yaşatarak aşmayı başarmış, maddi ve manevi kurtuluşa ermiştir” diye konuştu. Vefatının 750. yıldönümü vesilesiyle 2021'in UNESCO Hacı Bektaş Yılı olarak değerlendirildiğini hatırlatan Büyükkılıç, konuşmasını şöyle sürdürdü;

“İnşallah birliğimize, beraberliğimize, kardeşliğimize daha sıkı sahip çıkarak bu sinsi ve bizi parçalamak isteyen oyunlara hep beraber 'dur' diyeceğiz. Bu kapı sevgi, barış, kardeşlik, muhabbet kapısıdır diyerek, Hacı Bektaş-ı Veli irfanı etrafında bir araya gelen herkese şükranlarımı sunuyorum. Unutmayalım ki muhabbetten Muhammed oldu hâsıl, Muhammed'siz muhabbetten ne hâsıl. Sizleri sevgi ve saygıyla selamlıyorum.”

Vali Gökmen Çiçek ise kâmil insanların meclisinde, irfan meclisinde olmaktan dolayı çok mutlu olduğunu ve muhteşem bir atmosferle karşılaştıklarını dile getirdi. Kaymakamlık yaptığı yıllardan bir anısını aktaran Çiçek, “Bin yıldır Ehl-i Beyt'e vefa gösteren bu topluluk elbette bizi yalnız bırakmayacaktı, bırakmadı da. Alevilik deyince benim aklıma ilk başta vefa geliyor. Vefalı insanlar geliyor. Dolayısıyla vefalı insanların arasında olmaktan dolayı çok mutluyum” diye konuştu. Yılda bir defa aşure dağıtımı, lokma dağıtımı vesilesi ile bir araya geldiklerini söyleyen Kayseri Hacı Bektaş-i Veli Vakfı ve Dernek Başkanı Abbas Tan da “Bugün yine bu vesileyle bir aradayız. Hoş geldiniz, safalar getirdiniz, aşkla geldiniz, sevgiyle geldiniz” dedi.

Türküler ve gösterilerle devam eden programda Kayseri Hacı Bektaş-i Veli Vakfı ve Derneği tarafından katılımcılara aşure ikram edildi.