İhlas Haber Ajansı

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Kayseri'de hafif ticari araç yan yattı: 7 yaralı

Kayseri’de hafif ticari aracın yan yatması sonucu 7 kişi yaralandı.

Kayseri'de hafif ticari aracın yan yatması sonucu 7 kişi yaralandı.



Edinilen bilgiye göre, Kayseri-Niğde karayolu Araplı mevkiinde S.S. yönetimindeki 42 RS 245 plakalı hafif ticari araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yan yattı. Kazada aracın içerisinde bulunan 7 kişi yaralanırken, ihbar üzerine bölgeye çok sayıda ambulans ve jandarma ekibi sevk edildi. Jandarma ekipleri yolda güvenlik önlemi alırken, yaralı 7 kişi de ambulanslar ile Yeşilhisar İlçe Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Devrilen araç çekici ile kaldırıldı.


Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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