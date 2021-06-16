Kayseri'de hafta sonu sıcaklıklar artacak

Bölge Müdürlüğü Hava Tahmin Uzmanı Mehmet Bütüner, haftalık hava tahmini ile ilgili verdiği bilgilerde hafta sonu Kayseri'de sıcaklıkların artacağını söyledi.

Hafta sonu sıcaklıkların 3 ile 5 derece artacağını söyleyen Bölge Müdürlüğü Hava Tahmin Uzmanı Mehmet Bütüner, “Hava sıcaklığı bugün 26-27 derece civarında seyredecek. Yarın da kuvvetli, orta kuvvetli kuzey ve kuzeybatıdan rüzgarlarımız olduğu için, hava sıcaklığı 25 derece civarında kalacak. Mevsim normallerinin 2 ile 4 derece arasında seyretmesini bekliyoruz. Cuma günü 28 derece, Cumartesi 30 ve Pazar günü 32 derece civarında bekliyoruz hava sıcaklığını. Özellikle hafta sonu mevsim normallerinin 3 ile 5 derece üzerinde seyretmesini bekliyoruz. Gece sıcaklıkları da mevsim normallerinde seyredecek” dedi.

Bugünden sonraki 4-5 gün yağış beklemediklerini söyleyen Bütüner, “Bugün lokal 2'den sonra Kayseri merkez ve genelinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar bekliyoruz. Akşam 8-9'a kadar aralıklı şekilde yağışlar var. Sonraki 4-5 gün yağış beklemiyoruz. Vatandaşlarımıza hava durumu olarak bir uyarımız yok ancak bizi daha yakından takip edebilmeleri ve bilgilerimize daha çabuk ulaşabilmeleri için sosyal medya hesaplarımızı takip edebilir, uygulamalarımızdan bilgi edinebilirler. Vatandaşlarımız haberdar olsunlar, hazırlıksız yakalanmasınlar” ifadelerini kullandı.