Kayseri'de hasta taşıyan ambulansa otomobil çarptı: 6 yaralı

Kayseri'de hasta taşıyan ambulansa otomobil çarptı, kazada ambulanstaki hasta ile birlikte 6 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza, Kocasinan ilçesine bağlı yeşil Mahallede bulunan Erkilet Bulvarı üzerinde meydana geldi. Henüz sürücüsü öğrenilemeyen 38 DG 818 plakalı otomobil, hastaneye hasta taşıyan 38 VA 082 plakalı ambulansa çarptı. Kazada aynı aileden N.E., Y.E., M.E. ve M.E. ile C.S. ve E.S. yaralandı. Yaralılar sevk edilen ambulanslarla Kayseri Şehir Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis ekipleri de kaza yerinde inceleme yaptı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.