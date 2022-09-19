Kayseri'de hava sıcaklıkları düşecek

Bölge Müdürlüğü tarafından hazırlanan hava tahmin raporlarında Kayseri'de hava sıcaklıklarının düşeceği ve yağışların geleceği bilgisi verildi.

Bölge Müdürlüğü tarafından hava sıcaklıkları ile ilgili yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi; "Bölgemize bağlı illerde sıcaklıkların, 21.09.2022 Çarşamba gününden başlamak üzere kademeli olarak düşerek, hafta ortasından itibaren yağışlarla birlikte hissedilir derecede azalacağı ve mevsim normallerinin altına gerileyeceği tahmin ediliyor. Yağışların Çarşamba gününden itibaren yer yer kuvvetli olmak üzere Bölge genelinde görülmesi bekleniyor. Serin ve yağışlı havanın önümüzdeki hafta başına kadar etkili olacağı, hava sıcaklıklarının ise mevsim normallerinin 4 ila 9 derece altında seyredeceği tahmin ediliyor. Ani sıcaklık değişimleri ve kuvvetli meteorolojik hadiseler ile ilgili Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün yayınlayacağı hava tahmin raporları ve meteorolojik uyarıların dikkatle takip edilmesi önem arz etmektedir.”

Diğer yandan yapılan açıklamada, Kayseri'de bugün 30 dereceye kadar ulaşan hava sıcaklığının 23 Eylül tarihine kadar 10 derece düşerek 20 derece olacağı da belirtildi.