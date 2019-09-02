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"Kayseri'de hiçbir hayırlı iş yarım kalmaz"

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr.

Memduh Büyükkılıç, hayırseverler ve kurumların destekleriyle yapılmakta olan Erciyes Üniversitesi Çocuk Hematoloji-Onkoloji ve Kemik İliği Nakli Hastanesi için gerçekleştirilen toplantıda Kayseri'de hiçbir hayır işinin yarım kalmadığını ve kalmayacağını söyledi. Başkan Büyükkılıç, hastanenin yapımına Büyükşehir Belediyesi'nin de destek vereceğini kaydetti.


Erciyes Üniversitesi Çocuk Hematoloji-Onkoloji ve Kemik İliği Nakli Hastanesi için Kayseri Organize Sanayi Bölgesi'nde yapılan toplantıya Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç'ın yanı sıra AK Parti Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, Vali Şehmus Günaydın, MHP Kayseri Milletvekili Baki Ersoy ve şehir protokolü katıldı.


Erciyes Üniversitesi Çocuk Hematoloji ve Onkoloji Ana Bilim Dalı ile Kansere Karşı Birlikte Derneği (KANKA) tarafından yapılan organizasyonla yapımına başlanan Erciyes Üniversitesi Çocuk Hematoloji-Onkoloji ve Kemik İliği Nakli Hastanesi'nin şehrimiz açısından önemini vurgulayan Başkan Memduh Büyükkılıç, “Hiçbir hayırlı iş yarıda kalmaz. Önemli olan başlangıç. Bu hastane şehrimize bir kazanım olacak. Bir hekim olarak böyle bir işe kayıtsız kalmamız söz konusu değil. Sağlık turizmi açısından da bu hastaneyi çok önemsiyoruz. Bu anlamda da Büyükşehir Belediyesi olarak üzerimize ne düşüyorsa varız ve var olmaya da devam ediyoruz” diye konuştu.

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