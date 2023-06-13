Kayseri'de hırsızlık ve yankesicilik operasyonunda 9 tutuklama

Kayseri'de polis tarafından 29 ayrı adrese düzenlenen eş zamanlı operasyonda gözaltına alınan 30 kişiden 9'u mahkemece tutuklanırken 21'i serbest bırakıldı.

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık ve Yankescillik Büro Amirliği ekipleri tarafından 29 ayrı adrese Özel Harekat ve Çevik Kuvvet destekli eş zamanlı operasyon düzenlendi. 81 ekip ve 190 personelin katıldığı operasyonda 79 mağdurun şikayetçi olduğu 15 farklı suçtan 3'ü çocuk 30 şahıs gözaltına alındı. Sağlık kontrolünden geçirilen 30 şüpheli adliyeye sevk edildi.

Adliyeye sevk edilen 30 şüpheliden 9'u tutuklanırken, 21 şahıs serbest bırakıldı