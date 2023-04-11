Kayseri'de hükümlülerin eserleri sergilendi

Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığı ve Abdullah Gül Üniversitesi (AGÜ) işbirliğiyle düzenlenen etkinlikte Ceza İnfaz Kurumları'nda bulunan hükümlü ve tutukluların yaptıkları eserler sergilendi.

Abdullah Gül Üniversitesi'nde düzenlenen sergiye, Cumhuriyet Başsavcısı Habib Korkmaz, Adli Yargı İlk Derece Komisyon Başkanı Hacı Mustafa Yazıcı, AGÜ Rektörü Prof. Dr. Cengiz Yılmaz, kurum çalışanları ve vatandaşlar katıldı. Burada bir konuşma yapan Cumhuriyet Başsavcısı Habib Korkmaz, “Abdullah Gül Üniversitesi ile Cumhuriyet Başsavcılığımız arasında Kayseri Ceza İnfaz Kurumlarımızda görev yapan personellerimizle hükümlülerin psikososyal gelişimlerinin sağlanması hükümlülerimizin ıslah ve iyileştirmelerinin sağlanması için işbirliği protokolümüz olmuştu. Bu manada farklı projeler hazırlanmıştı. Bu projelerden birini gerçekleştiriyoruz. Ceza İnfaz Kurumlarımızda bulunan hükümlü ve tutuklularımızın el emeği göz nuru olan sanat eserlerini bugün üniversitemizde sergileme imkanı bulduk. Aynı zamanda satışı da yapılıyor. Buradan elde edilen gelirleri de hükümlü ve tutuklularımızın kendileri teslim edeceğiz. Onları iyiliğe ve güzelliğe teşvik etmiş olacağız. Ben bu manada bize ev sahipliği yapıp, proje ortağımız olan Abdullah Gül Üniversitesi Rektörüne ve ekibine çok teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

Vatandaşları sergiye davet eden AGÜ Rektörü Prof. Dr. Cengiz Yılmaz da, “Cumhuriyet Başsavcılığımız ile üniversitemizin beraber yürüttüğü protokol çerçevesinde yapılan ilk proje. Bu hafta sanat haftasıdır. Dolayısıyla bizde ‘sanatla, el emeğiyle ve zanaatla ilgili bir etkinlik yapalım' dedik. Cezaevindeki tutuklu ve hükümlülerin el emeği ve göz nuruyla ürettikleri pek çok sanat eserini bugün Abdullah Gül Üniversitesi'nde sergiye açtık. Sanat Haftası çerçevesinde üniversitemizdeki etkinlikler farklı boyutlarda, farklı şekillerde devam edecek. Biz özellikle halkımızı önümüzdeki günlerde Sümer Kampüsümüze davet ediyoruz. Vatandaşlarımız sergiyi gezsinler. Cezaevindeki tutuklu ve hükümlülerin ürettiği bu ürünleri görsünler, satın almak isterlerse satın alsınlar” şeklinde konuştu.

Sergi 20 gün boyunca vatandaşların ziyaretine açık olacak.