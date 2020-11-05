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Kayseri'de huzur uygulaması

Kayseri’de çok sayıda polisin katılımı ile düzenlenen huzur operasyonunda şahıslar didik didik arandı.

Kayseri'de çok sayıda polisin katılımı ile düzenlenen huzur operasyonunda şahıslar didik didik arandı.


Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından kentin farklı noktalarında yabancı uyruklu şahıslara yönelik eş zamanlı olarak huzur operasyonu düzenlendi. Polis özel harekatında katıldığı operasyonda, şahıslar didik didik aranırken, sorguları da yapıldı. Korona virüs tedbirleri kapsamında gerçekleştirilen operasyonda, tedbirlere uymayan şahıslara da cezai işlem uygulandı.

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