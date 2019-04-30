Engelliler Konfederasyonu tarafından başlatılan 'Aktif Yurttaşlık Hakkımızdır: Türkiye Engeliler Meclisi'ne Doğru' projesi kapsamında Kayseri'de İl Engelli Meclisi oluşturulacak.

Anadolu Ortopedik Engeliler Derneği'nin ev sahipliğinde; Altı Nokta Körler Derneği Kayseri Şubesi, Engelsiz Eğitim Çalışanları Derneği, Bedensel Engelliler Derneği ve Diyalizle Yaşam Engelliler Derneği'nin katıldığı bir toplantı düzenlendi. Toplantıda Projenin bütün engellileri ve kuruluşları birleştirip, tek çatı altında toplamak olduğunu söyleyen Engelliler Konfederasyonu Yönetim Kurulu Üyesi Şule Sepin İçli, “Bugün Engeliler Konfederasyonu olarak, Kayseri'ye konuk olduk. Bir amaç için buraya geldik. Amacımız, Kayseri'de İl Engeli Meclisini oluşturmak. İl Engelli Meclislerini şimdiye kadar Engelliler Konfederasyonunun desteğiyle yaklaşık 43 ilde kurduk. Yarın da kurarsak eğer Kayseri'de 44.üncü ilimiz olarak, İl Engelli Meclislerine 'merhaba' diyeceğiz. Şu ana kadar kurulan, Türkiye Engeli Meclisleri kapsamında 43 Engelli Meclisi çalışmalarına başladı. Çeşitli kampanyalar yürütülüyor. Şu ana kadar, seçimler dolayısıyla bir kampanya yürütülmüştü. Esaslı adaylık çalışması yapılmıştı, erişim konusunda belediye başkanlarına bir fikir vermek amacıyla. Bu çalışmaları 72 belediye başkan adayı imzalamıştı ve 28 belediyede seçildi. Bütün partilerden olan belediyeler imzaladı bu çalışmayı. Buradan şunu demek istiyorum; bizim amacımız engeliler olarak, bütün engellileri kapsamak, devlete ve siyasilere, topluma eşit bir yerden seslenmek. Bu nedenle yarın yapacağımız toplantıda il engeli meclisimizi oluşturacağız. Burada çok sayıda engeli örgütlerinden temsilcilerimiz var. Biz, sadece engeli örgütlerini değil, aramıza yeni dahil olan süreğen hastalıklara da hizmet vermek istiyoruz. Üniversitelerden, barolardan, aile sosyal politikalardan ve belediyelerden de temsilcileri bir araya getirerek burada bir arada il engeli meclisi kurmayı hedefliyoruz” dedi.

Engelliler Konfederasyonunun, Türkiye'deki engelliler ve süreğen hastalıklar alanındaki toplum örgütlerini birleştirmek amacıyla oluşturduğu proje, toplamda 52 ilde olmak üzere hayata geçirildi. Proje kapsamında 44.üncü il olan Kayseri'de yapılacak toplantıyla Engelliler Meclisi oluşturulacak.