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Kayseri'de ilginç olay

Kayseri’nin en işlek caddelerinde bir şahsın, at kafası maskesiyle dolaşması vatandaşları şaşırttı.

Kayseri'nin en işlek caddelerinde bir şahsın, at kafası maskesiyle dolaşması vatandaşları şaşırttı.


Kayseri'nin en işlek caddelerinden olan Sivas Caddesi'nde bir kişi, at kafası maskesiyle dolaştı. Şahsı gören vatandaşlar şaşkınlıklarını gizleyemezken, ilginç olaya tanık olan bazı vatandaşlar da cep telefonuyla görüntü almaya çalıştı.


Bir süre kalabalığın arasında dolaşan maskeli şahıs, vatandaşların şaşkın bakışları arasında ortadan kayboldu.

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