Kayseri'de ilk defa soğan eken çiftçi Yılmaz: "4 ila 7 ton arasında verim bekliyoruz"

Kayseri'de alternatif olarak, bölgede hiç ekilmemiş soğan türünün ekimini yaptığını söyleyen İsmet İsmail Yılmaz, "4 ila 7 ton arasında bir verim bekliyoruz" dedi.

27 yaşında ve bölgedeki genç çiftçilerden biri olan İsmet Selim Yılmaz, "Bu sene bölgemizde alternatif bir ürün olarak Kayseri bölgesinde hiç ekilmemiş olan soğan türünün ekimini gerçekleştirdik. Kordiyon cinsi olarak 14 Mart 2019 tarihinde kara tohum olarak yani çörek otundan biraz daha büyük şekilde ektiğim tohumun bugün hasat dönemine geldik" dedi.

"İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'nün de belirttiği gibi üretim kapasitesi yüksek olarak bu ürünün ilk ekimini biz gerçekleştirmiş oluyoruz" ifadesinde bulunan Yılmaz, "Amacımız bu bölge halkına buğday, arpa, çavdar ve kabak çekirdeği dışında ekstra bir ürün kazandırmak için mücadele veriyoruz. Bu gördüğümüz 32 bin metrekare alana ekim yaptık, 14 mart tarihinden itibaren ortalama haftada ikişer saat su verdik standart gününü saatini geçirmeden, zirai bakımlarına dikkat ederek ilaç kısmına mümkün olduğunca geride durmaya çalıştık, olgunlaşması için organik tarıma yönlenmeye çalıştık. Artık yavaş yavaş ektiğimiz duyulduğu itibaren biraz piyasada arz talep meselesi de gündeme gelmeye başladı, ciddi bir talep var özellikle yerli olması, bu bölgede ki bu satışı yapan insanların ekstra bir nakliye veya yol ücreti ödememiş olması bizi bu bölgede biraz avantajlı hale getiriyor" diye konuştu.

"Biz dekara ekerken 500-600 gram ektik, ortalama biz 4 ton ile 7 ton arası bir verim bekliyoruz" diyen Yılmaz, şunları söyledi:

"Çünkü bizim kendi bölgemizde toprak yapısı 3-4 farklı çeşit toprak barındırıyor, toprak bünyesine göre 4 ton ile 7 ton arası verim bekliyoruz. Fiyatlar bu sene başlangıç olarak ortalama 80 kuruş ile 1.5 TL arası açılış yaptı ama ilerleyen günlerde yükseleceği söyleniyor ne kadar doğrudur bilemiyoruz. Tabi bu fiyat politikası şuna göre belirleniyor birincil, ikincil, takoz lokantaların tercih ettiği ev tipi kavurmalık olarak bunlara göre çeşitlilik arz ediyor."