Kayseri'de ilk kez "ıceberg marul" ekildi

Kayseri'de ilk defa dikimi yapılan "ıceberg marul", çiftçilerin yüzünü güldürdü.

"Kayseri'nin Çukurovası" olarak nitelendirilen Yeşilhisar ilçesinde ilk kez ıceberg marul dikimi gerçekleştirildi. Kayseri İl Tarım ve Orman Müdürü Mustafa Şahin de, Gülbayır Mahallesi'nde üretici Mustafa Yabaneri tarafından buğday hasadından sonra ikinci ürün olarak ilk kez dikimi gerçekleştirilen ıceberg marul tarlasında incelemelerde bulundu. İlçe Müdürlüğü teknik elemanlarından ve üreticiden konu ile ilgili bilgi alışverişinde bulunan Şahin, "Üreticimiz, buğdayın arkasında bu yıl ilk kez denemiş olduğu marul yetiştiriciliğinden ve ıceberg satışındaki fiyatlardan memnun olduğunu belirtti. Bulunduğumuz bölge Kayseri'nin bir bakıma Çukurova'sı gibi. İkinci ürünü çok rahatlıkla alabileceğimizi biliyorduk, ama üreticilerimizi ikna etmekte ve alışıla gelmişliğin dışına çıkarmakta zor olduğunu biliyoruz. Sizler öncülük yapmış olacaksınız, bizlerde teşkilat olarak sizlere her türlü desteği vereceğiz. Çok kaliteli ve verimli arazilerimiz var. Bakanımızın da her zaman söylediği gibi özellikle Kent Tarımı çerçevesinde ikinci ürünü bu bölgeye uygulayabilirsek bu arazileri Haziran sonu Temmuz başından itibaren sonbahara kadar boş bırakmadan bu şekilde devam eder ve benzeri ürünleri üretebilirsek 2 yıl içerisinde en az 5 ürün yetiştirmiş oluyoruz ve Kayseri şartlarında oldukça iyi bir durumdur" dedi.

Mustafa Şahin, "Geçmişte sadece kış tüketiminde kullandığımız marul artık yaz ve kış aylarında tükettiklerimiz arasındadır. Ülkemizdeki yeni bir fast food zinciri sayesinde artık yılın her mevsiminde tüketilir oldu. Bu bölgedeki yetiştiriciliğin artmasında bakanlık olarak elimizden gelen tüm gayreti göstereceğiz. Hasadın bir kısmının bitirildiğini ve ikinci hasatların başladığını görüyorum. Kayseri için yenilerden bir tanesi bunun Yeşilhisar bölgesinde olması da bizi ayrıca mutlu etti. İnşallah bundan sonrasında da benzer ürünleri ve piyasanın talep ettiği ürünleri bu bölgede destekleyeceğiz ve sizlerle beraber bölgemizin ekonomisine katkı sağlamış olacağız. Teşekkür ediyorum sizlere" ifadelerini kullandı.