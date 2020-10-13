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Kayseri'de ilk kez online tiyatro sahnelendi

Talas Belediyesi Kayseri Sahne Tiyatrosu, koronavirüs salgını dönemindeki ev hayatını, pandemi tedbirlerine uygun olarak sosyal medya üzerinden sahneye koydu.

‘Erkeğin Elinin Hamuru' isimli online oyun, Talas Belediyesi'nin sosyal medya hesapları üzerinden canlı yayınla binlerce kişiye ulaştı.


Belediye Meclis Salonu'nda sahnelenen oyunda bir ailenin, pandemi günlerinde evde geçirdiği günler konu ediliyor. Pandemi tedbirlerinin ve uyulması gereken kuralların da hatırlatıldığı oyunda aile reisi Muhittin'in evde kalmak zorunda olduğu günlerdeki sıkıntıları perdeye yansıtılıyor.


Aytekin Aydoğan ve İsmail Yurt'un yazıp Aytekin Aydoğan'ın yönettiği oyunda Aytekin Aydoğan, Gökçen Ulutaş, Serkan Berberoğlu, Ezel Eylül ve Eren Ayazma sahne aldı. Oyun teknik kadrosunda ise Harun Kırım, Işık Mikail Gözelce ve Erdi Uzun yer aldı.


Oyunun provasını izleyen ve gösteri sonunda tiyatro ekibini tebrik eden Başkan Yalçın, pandemi dönemine uygun bir oyun sergilendiği belirterek, “Arkadaşlarımız, çoğu insanın evinde kalmak zorunda olduğu bu dönemde pandemiyi konu alan ve günümüz ev ortamını yansıtan bir oyun ortaya koydu. Aynı zaman da sosyal mesajlar verdiler. Emeklerine sağlık, hepsine teşekkür ederim” dedi.

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