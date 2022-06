Kayseri'de ilk olan KOCAFEST Festivaline geri sayım

TEKNOFEST gibi yarışma düzenleyecek olan Kocasinan Belediyesi, Kocasinan İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğiyle gençlere yönelik hazırladığı ‘KOCAFEST Festivali' için geri sayım başladı. Kocasinan'da bu yıl teknolojiye damga vuracak projelerle gençlerin önünü açacaklarını belirten Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, ‘KOCAFEST' Projesi ile Türkiye'de ses getireceklerini söyledi.

Kadir Has Kongre Merkezi Spor Salon'unda 8-10 Haziran tarihlerinde yapılacak olan ‘KOCAFEST' için hazırlıkların devam ettiğine dikkat çeken Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, festival ile Türkiye'nin yerli ve milli teknolojisini üreten bireyler yetiştirilmesini hedeflediklerini vurguladı. TEKNOFEST'e hazırlanan gençlere tam destek verdiklerine dikkat çeken Başkan Çolakbayrakdar, TEKNOFEST gibi Kocasinan Teknoloji Festivalini (KOCAFEST) düzenleyerek, geleceğin inşasında bunun büyük bir rolü olacağını ifade etti. Gençlerin daha güçlü bir alt yapıyla yetişmeleri ve hayallerini gerçekleştirmeleri için sürdürülebilir projeler geliştirdiklerinin altını çizen Başkan Çolakbayrakdar, sözlerini şu şekilde sürdürdü; “Geleceğimizin teminatı yavrularımızın, heyecanını yürekten hissediyorum. Gençlerimizin heyecanının karşılığını bulması içinde elimizden geldiğince ne yapılması gerekiyorsa yapmaya hazırız. Kocasinan Belediyesi olarak Kocasinan Akademi ile kadın, erkek, genç ve yaşlı olmak üzere her yaş grubuna eğitimler veriyoruz. Gençlik Merkezimizle ise gençlerimize yönelik çalışmalar yürütüyoruz. Tematik çalışmaların yürütüldüğü Uzay ve Havacılık Merkezimizle TEKNOFEST'e hazırlanan öğrencilere destek oluyoruz. Yenimahalle'deki bir binamızı teknoloji tabanlı bir atölye haline getireceğiz. Gençlerin istediği teknoloji uygulamaları yapabilecekleri bir atölye olmuş olacak. Önümüzdeki günlerde Kocasinan Teknoloji Festivalini yapacağız ama özellikle yurt içi ve yurtdışında yarışmalara katılım sağlayacak altyapıyı sunacağız. Gençlerimizin bu gayretinin karşılık bulacağına eminim. Gençlerimizin bu alanlarda şevkini artırma noktasında her turlu çalışmaya hazırız. İnşallah gençlerimizin daha da mutlu olabileceği ortamı sunmuş oluruz. Kocasinan Belediyesi, eğitimin ve eğitimcinin her zaman yanında olmaya devam edecektir."

“Gençlerle yapılan her çalışmada yer alıyoruz ve onları her zaman destekliyoruz” diyen Başkan Çolakbayrakdar, yapılan hizmetlerle ülkenin teknolojik kalkınmasına ve teknolojiyi üreten nesillerin yetiştirilmesine katkı sağladıklarını sözlerine ekledi.