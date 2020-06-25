Kayseri'de intihar girişiminde bulunan genci görenler cep telefonları ile canlı yayın yapma yarışına girdiler

Kayseri'de intihar girişiminde bulunan genci görenler ellerinde cep telefonları ile canlı yayın yapma yarışına girerken, bir vatandaş polis ekiplerine taktik vermeye çalıştı. Selfie çeken gençler ise, 'atla' diye bağırdı.

Kayseri'nin Kocasinan ilçesine bağlı Sahabiye Mahallesi Ahmet Paşa Caddesi'nde isminin Aytuğ olduğu öğrenilen genç, çıktığı ve uyuya kaldığı çatıda polis ekiplerinin gelmesi ile uyandı. Polis ekiplerinin uyarılarına rağmen çatıdan inmeyen Aytuğ'u gören vatandaşlar da etrafta toplanmaya başladı. Aytuğ'un polis ekiplerinin ikna girişimlerine olumsuz cevap vermesiyle kalabalık iyice artarken vatandaşlar cep telefonları ile canlı yayın yapmaya başladı.

İntihar girişimini seyreden vatandaşlardan biri, "Atlayamaz bu adam, atlayacak insan kimseyi beklemez. Çatıda 3 tane polis var, biri bacanın arkasından dolaşarak yakalayabilir. Bu gencin amacı şov yapmak" dedi. İntihar girişimini gören ve selfie çeken gençlerden biri ise, 'Atla' diye bağırdı.