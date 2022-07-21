İhlas Haber Ajansı

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Kayseri'de iş yerinden kablo çalan 3 şahsa suçüstü

Kayseri’de polis ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda, iş yerinden kablo çalan 3 şahıs suçüstü yakalandı.

Kayseri'de polis ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda, iş yerinden kablo çalan 3 şahıs suçüstü yakalandı.


Edinilen bilgiye göre, Melikgazi ilçesine bağlı Köşk Mahallesi'nde bir iş yerinden kablo hırsızlığı yapıldığı ihbarını değerlendiren Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri, olay yerinde kabloları çalarak kaçmaya çalışan V.D., M.D. ve T.Ç.'yi kablolar ve kullandıkları aletlerle birlikte suçüstü yakaladı.


Çalınan kablolar ekipler tarafından sahiplerine teslim edilirken, V.D., M.D. ve T.Ç. de gözaltına alınarak, adli makamlara sevk edildi.

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