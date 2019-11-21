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Kayseri'de iş yerinin çatısında çıkan yangın söndürüldü

Kayseri’de bir iş yerinin çatısında meydana gelen yangın, itfaiye ekipleri tarafından kısa sürede söndürüldü.

Kayseri'de bir iş yerinin çatısında meydana gelen yangın, itfaiye ekipleri tarafından kısa sürede söndürüldü.


Edinilen bilgiye göre, Kocasinan ilçesine bağlı Sanayi mahallesi 6056. sokak üzerinde bulunan bir mobilya atölyesinin çatısında bulunan atık malzemeler bilinmeyen bir sebepten dolayı alev aldı. Haber verilmesi üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın, herhangi bir mal ve can kaybı olmadan kısa sürede kontrol altına alındı.


İtfaiye ekipleri soğutma çalışmalarının ardından olay yerinden ayrılırken, polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

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