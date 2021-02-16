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Kayseri'de işçi servisi kaygan yolda devrildi: 10 yaralı

Kayseri’nin Yeşilhisar ilçesinde kayganlaşan yolda kontrolden çıkan işçi servisinin devrilmesi sonucu meydana gelen kazada 10 kişi yaralandı.

Kayseri'nin Yeşilhisar ilçesinde kayganlaşan yolda kontrolden çıkan işçi servisinin devrilmesi sonucu meydana gelen kazada 10 kişi yaralandı.


Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Semerkent mevkisinde meydana gelen kazada, Bahri Y. yönetimindeki 61 S 2016 plakalı işçi servisi, kar yağışından dolayı kayganlaşan yolda kontrolden çıkarak devrildi. Meydana gelen kazada sürücü ile birlikte servis içerisinde bulunan Erdem B., Ragıp Hakan E., Mustafa K., Coşkun A., Mustafa İ., Barış C., Ahmet A., Bekir K. ve İsmail N. yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılırken, kazanın meydana geldiği yolda güvenlik önlemleri aldı.


Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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