Kayseri'de izinsiz kazı operasyonu: 3 gözaltı

Kayseri'de jandarma ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda; izinsiz kazı yaptıkları tespit edilen 3 şahıs gözaltına alınırken, kazıda kullanılan çok sayıda malzeme ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Kayseri İl Jandarma Komutanlığı Develi İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı Bakırdağ Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri, Hamzaların Ağılı Mevkiinde define bulmak amacı ile izinsiz kazı yapıldığı tespit etti. Ekipler tarafından yapılan çalışmalarda; olayın şüphelilerinin R.R, C.G. ve A.G. olduğu tespit edildi. 3 şahıs yakalanarak gözaltına alındı.

Öte yandan ekipler tarafından kazı bölgesinde yapılan çalışmalarda; 1 adet jeneratör, 30 metre uzunluğunda seyyar kablo, 1 adet kazma, 2 adet kova, 1 adet kürek, 1 adet hilti kutusu ele geçirildi.