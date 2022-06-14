İhlas Haber Ajansı

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Kayseri'de jandarmanın 183. kuruluş yıldönümü kutlandı

Kayseri’de Jandarma Teşkilatı’nın kuruluşunun 183.

Kayseri'de Jandarma Teşkilatı'nın kuruluşunun 183. yıldönümü dolayısıyla etkinlik düzenlendi.


İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Yüksel Yiğit, etkinlikler çerçevesinde ilk olarak Cumhuriyet Meydanı'nda bulunan Atatürk Heykeli'ne çelenk bıraktı. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından düzenlenen etkinlik, Kartal Şehitliği'nde devam etti.


Burada şehitler için Kur'an-ı Kerim tilaveti okunurken, dualar edildi. Tuğgeneral Yüksel Yiğit daha sonra şehitlerin mezarlarına karanfil bırakarak dua etti.

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