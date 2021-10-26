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Kayseri'de 'Kabardinka' coşkusu

25 sene sonra tam kadro olarak Kayseri’de sahne alan dans topluluğu Kabardinka, Kayserililere unutulmaz bir gece yaşattı.

25 sene sonra tam kadro olarak Kayseri'de sahne alan dans topluluğu Kabardinka, Kayserililere unutulmaz bir gece yaşattı.


Kuzey Kafkasya'nın en eski dans topluluğu Kabardinka, Kayseri'de sahne aldı. Kadir Has Spor Salonu'nda sahneye çıkan topluluk, birbirinden güzel Kafkas dansları ile izleyicileri coşturdu. Onlarca kişinin takip ettiği etkinlikte, ağzıyla Kafkas kaması atan solist, izleyenlerden tam not aldı.


Etkinliğe, Talas Kaymakam Yaşar Dönmez, Kayseri Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Serdar Öztürk, Kayseri Kafkas Derneği Başkanı Nurşah Özyürek katıldı.

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