Kayseri'de kaçak akaryakıt ve makaron operasyonu

Edinilen bilgiye göre Kayseri -Ankara Karayolu üzerinde yapılan çalışmalarda gelen ihbar üzerine Yozgat'ın Boğazlıyan ilçesinden kent merkezine seyir halinde olan 42 ES 189, 42 NB 810 ve 42 YZ 668 plakalı araçlar durduruldu. Araçların yakıt deposunda marker ölçümü yapan ekipler 42 YZ 668 aracın yakıtı geçerli diğer ikisin geçersiz sonuç vermesi üzerine araç sürücüleri M.A.T. ve M.T. hakkında 5607 SKM'den işlem yaptı. Her iki araçtan ise bin 758 litre yakıta el konuldu.

Öte yandan Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Kayseri - Erciyes yolu uygulama noktasında bir minibüste arama yapıldı. Aramalarda araç içerisinde bandrol bulunmayan, faturasız 9 bin 450 karton makaron ele geçirildi. Olayla ilgili minibüste bulunan C.Ç. ile B.T. işlem yapılarak gözaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği bildirildi.