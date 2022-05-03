Kayseri'de kaçak avcılığa geçit yok

Kayseri Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürü Harun Dindar, kaçak avcılıkla mücadele çerçevesinde Kayseri'de 2021 ve 2022'nin ilk 3 ayında kaçak avlanan şahıslara toplamda 307 bin TL para cezasının yazıldığını söyledi.

Kayseri Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürü Harun Dindar, kentte kaçak avcılıkla mücadele için 7/24 görevlerinin başında olduklarını söyleyerek, "Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü olarak, havada, karada ve suda Kayseri'nin her karış toprağında en ücra köşelerinde gece gündüz görevlerimiz var. 4915 satılı Kara Avcılığı Kanunu, 2873 sayılı Milli Parklar Kanunu, 2872 sayılı Çevre Kanunu, Sulak Alanlar Yönetmeliği çerçevesinde ki iş ve işlemler ile 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu çerçevesinde yer alan iş işlemleri Müdürlüğümüz yürütmektedir. Müdürlüğümüzün adından da anlaşılacağı üzere Doğa Koruma ve Milli Parklar işlerimiz tamamen açık alanlarda ve doğadadır. Kaçak avcılığı önleme konusunda arkadaşlarımız gece-gündüz, kar-kış demeden doğada koruma peşindeler. Hayvan hakları ihlalleri de her zaman karşımıza çıkabiliyor. Korunan alanlarımız milli parklarımızda yangın gibi kaçak iş ve işlemler gibi durumlarda gece-gündüz hafta sonu demeden görevimiz başında olmamız gereken durumlar ortaya çıkıyor" dedi.

Müdürlüğe bağlı olan 5 adet şeflikte kaçak avcılıkla mücadelenin sürdüğünü dile getiren Dindar, kentte kayıtlı 5 bin 433 avcının olduğunu dile getirerek, "Müdürlüğümüze bağlı 5 adet şefliğimiz bulunmaktadır. Personelimizin tamamına yakını eğitim almış ve koruma faaliyetlerine katılmaktadır. Kaçak avcılıkla ilgili olarak 2021-2022 yıllarında 203 bin TL idari para cezası, 104 bin TL tazminat bedeli olmak üzere 307 bin TL yaptırım uygulanmıştır. İlimizde 5 bin 433 kayıtlı avcımız bulunmaktadır. Ancak bunların yarısı yani 2 bin 658 kişi bu sezon avlanmak için avlanma pulu almışlardır. Kaçak avcılara uyarılarımıza gelince; öncelikle ekiplerimizin jandarma ve emniyet ekipleri ile işbirliği içerisinde fahri av müfettişlerimizin de katkıları ile duyarlı vatandaşlarımızın 7/24 ihbarları ile görevimizin başında olduğumuzu hatırlatmak isterim. Bununla birlikte ava çıkacak avcı arkadaşların mutlak suretle eğitime katılarak sertifika almaları, av esnasında kimliklerini, kota bilgilerini yanlarında bulundurmaları, kotası dışında av yapmamaları, tüfeklerinde takoz bulundurmaları konularında uyarıda bulunmak isterim" ifadelerini kullandı.