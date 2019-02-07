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Kayseri'de kaçak elektronik sigara operasyonu

İl Emniyet Müdürlüğü Kayseri Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından yapılan operasyonda kaçak elektronik sigara, sigara likiti ve elektronik aparat ele geçirildi.


Kayseri Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan çalışmalar neticesinde Ö.İ.'nin, Kayseri'ye gümrük kaçağı elektronik sigara ve likiti getireceği bilgisine alınması üzerine gerekli takip ve çalışmalar yapıldı. Şüpheli şahsın işyerine yapılan operasyonda 10 adet gümrük kaçağı elektronik sigara ve 122 adet kaçak sigara likiti ve 20 parça elektronik aparat ele geçirildi.


Konu ile ilgili olarak adli işlemler devam ediyor.

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